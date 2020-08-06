من أمام البحر.. أحدث ظهور لـ أحمد خالد صالح.. شاهد

نشر الفنان أ حمد خالد صالح صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر أ حمد خالد صالح بالصورة من أمام شاطئ البحر خلال قضاء عطلته الصيفية مع خطيبته هنادي مهنى وعلق قائلا "المقلب بقمري ونجومي".









يذكر أن أحمد خالد صالح شارك في الموسم الرمضاني في مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.











