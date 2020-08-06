AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

لص يحاول الهرب من خفير أثناء ترحيله إلى مركز الشرطة في الدقهلية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:38 م
جثة
جثة
Advertisements
همت الحسينى
لقى مخبر مصرعه بمركز ميت غمر بالدقهلية  اليوم الخميس متأثرا بإصابته نتيجة سحله عندنا حاول متهم الهرب منه والتعلق بسيارة أثناء ترحيله من نقطة أتميدة مركز شرطة ميت غمر.

ورد لمديرية امن الدقهلية اخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر بوفاة المخبر بحيرى محمد بحيرى متاثرا باصابته نتيحة سحله اثناء محاولة متهم الهرب منه.

وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ والفحص تبين ان المخبر كان يقوم بترحيل المتهم محمد عبد الخالق الادغم من نقطة شرطة اتميده الى مركز شرطة ميت غمر  واثناء خروجه من نقطة الشرطه قام المتهم بتعليق نفسه بسيارة اجره مما ادى الى سحب المخبر وسحله وتم القبض على المتهم بين قريتى اتميده والبوها .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة تاتحقيقات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

20 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 5 بميت غمر في الدقهلية

الداخلية في يوم.. ضبط 6 تشكيلات عصابية و6 أطنان بانجو.. القبض على المتهم بإشعال النيران في والدته وزوجته وبناته بأسيوط

ترشيحاتنا

خالد بيومي يفضح الإعلام الرياضي ويكشف سبب التصريحات النارية لـ رموز الكرة

أثار جدل السوشيال ميديا| كواليس لم تراها في حوار عصام الحضري مع ميدو

من أمام البحر.. أحدث ظهور لـ أحمد خالد صالح.. شاهد

الرياض تعود للصدارة.. ننشر خريطة إصابات كورونا في السعودية

مارلين مونرو الشرق.. معلومات عن سناء مظهر في ذكرى رحيلها

دراسة توضح علاقة الفاكهة بـ الإصابة بداء السكري

AdvertisementS

رئيس الوزراء: انخفاض أعداد مصابي ووفيات كورونا ليس مبررا للتخلي عن الإجراءات الاحترازية

لطلاب الثانوية العامة.. 95% للطب البشرى.. 80% كلية الهندسة.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الخاصة 2020

أقوى صفعة لأردوغان.. توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.. صور

بينهم 350 طفلاً دون سن الـ 18.. تركيا ترسل 17300 من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

التفاصيل الكاملة لـ حادث سقوط طائرة خاصة فوق مطار الجونة

إصابة الفنانة نانسى صلاح بـ انفجار بيروت.. صور

استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يحل مشكلة سيدة الأقصر وابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة

ترامب يحدد موعد الحصول على لقاح كورونا

ننشر أسماء المصابين فى حادث سقوط طائرة بمطار الجونة في الغردقة

دندياس بالقاهرة اليوم.. مصر تقترب من ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

اتفاق تاريخي.. تفاصيل مراسم توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

هل الأكل على جنابة يورث الفقر.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تناول بقايا طعام في ثلاجة منزلها.. سيدة تسقط جثة هامدة فجأة لهذا السبب

نزلة البرد تساعد المناعة على قتل فيروس كورونا.. اعرف السر

أثار جدل السوشيال ميديا| كواليس لم تراها في حوار عصام الحضري مع ميدو