لص يحاول الهرب من خفير أثناء ترحيله إلى مركز الشرطة في الدقهلية

لقى مخبر مصرعه بمركز ميت غمر بالدقهلية اليوم الخميس متأثرا بإصابته نتيجة سحله عندنا حاول متهم الهرب منه والتعلق بسيارة أثناء ترحيله من نقطة أتميدة مركز شرطة ميت غمر.





ورد لمديرية امن الدقهلية اخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر بوفاة المخبر بحيرى محمد بحيرى متاثرا باصابته نتيحة سحله اثناء محاولة متهم الهرب منه.





وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ والفحص تبين ان المخبر كان يقوم بترحيل المتهم محمد عبد الخالق الادغم من نقطة شرطة اتميده الى مركز شرطة ميت غمر واثناء خروجه من نقطة الشرطه قام المتهم بتعليق نفسه بسيارة اجره مما ادى الى سحب المخبر وسحله وتم القبض على المتهم بين قريتى اتميده والبوها .



