فيديو.. اللحظات الأولى لانهيار منزل المحلة على 5 أسر

رصد موقع صدى البلد اللحظات الأولى لانهيار منزل بمدينة المحلة، منذ قليل، في منطقة الرجبي والمكون من ٥ طوابق.
وقال شهود عيان إن السبب في الانهيار هو تصدعات وشروخات مفاجئة وهناك أنباء عن وقوع ضحايا من أبناء ٥ أسر.
كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع الحادث.
وانتقلت القيادات الأمنية لممارسة دورها لمتابعة الحادث، ويجري انتشال جثث الضحايا والمصابين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.
وعلى الفور انتقل اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية موقع انهيار المنزل بمدينة المحلة الكبرى، موجها بسرعة انتشال الضحايا.