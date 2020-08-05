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محافظات

نائب محافظ الغربية يناقش موقف مشروعات الرصف المتعثرة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:20 م
الدكتور أحمد عطا
الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية
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احمد علي
وجه الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية ، شركة المقاولون العرب و المسند إليها تنفيذ أعمال الرصف بمدينة طنطا ضمن الخطة الإضافية للمحافظة بإزالة معوقات الرصف والتغلب علي المشكلات التي تعوق انجاز الأعمال بحي اول وثان طنطا .

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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه نائب محافظ الغربية ، اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة، بحضور هيئة الطرق والكبارى ومسئول شركة المقاولون العرب .

وطالب نائب المحافظ، بسرعة الانتهاء من جميع أعمال مشروعات الرصف بحي أول وثان طنطا في المواعيد الزمنية المحددة، والالتزام بالبرامج الزمنية ونهو الأعمال قبل نهاية أكتوبر المقبل.
نائب محافظ الغربية يناقش موقف مشروعات الرصف المتعثرة
نائب محافظ الغربية يناقش موقف مشروعات الرصف المتعثرة
نائب محافظ الغربية يناقش موقف مشروعات الرصف المتعثرة
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