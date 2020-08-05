نائب محافظ الغربية يناقش موقف مشروعات الرصف المتعثرة

وجه الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية ، شركة المقاولون العرب و المسند إليها تنفيذ أعمال الرصف بمدينة طنطا ضمن الخطة الإضافية للمحافظة بإزالة معوقات الرصف والتغلب علي المشكلات التي تعوق انجاز الأعمال بحي اول وثان طنطا .
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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه نائب محافظ الغربية ، اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة، بحضور هيئة الطرق والكبارى ومسئول شركة المقاولون العرب .
وطالب نائب المحافظ، بسرعة الانتهاء من جميع أعمال مشروعات الرصف بحي أول وثان طنطا في المواعيد الزمنية المحددة، والالتزام بالبرامج الزمنية ونهو الأعمال قبل نهاية أكتوبر المقبل.