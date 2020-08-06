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محافظات

إخلاء 3 منازل آيلة للسقوط بمحيط المنزل المنهار بالمحلة.. شاهد

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:47 م
إخلاء 3 منازل ايله
إخلاء 3 منازل ايله للسقوط بمحيط المنزل المنهار بالمحلة.
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الغربية احمد علي
أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بالضرورة إخلاء محيط ٣ منازل أخرى آيلة للسقوط بمحيط المنزل السكني المنهار بمنطقة الرجبي بمدينة المحلة حفاظا على أرواح وحياة المواطنين.

كما شدد محافظ الغربية في توجيهاته إلى المحاسبة اماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالضرورة تشكيل لجنة إغاثة لصرف مساعدات وتعويضات إلى أسر ضحايا ومصابي حادث انهيار منزل سكني منهار.


وأشار محافظ الغربية الي وجود تنسيق كامل مع مسؤولي وقيادات الأجهزة الأمنية لفرض كردون أمني بمحيط المنزل السكني المنهار ووضع سياج أمني لتأمين سكان القاطنين بتلك المنطقة.

كما  تكثف أجهزة مديرية أمن الغربية من جهودها للبحث عن ضحايا ومصابين بالعقار المنهار.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قد وجه  بتشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار العقار ومعاينة العقارات المجاورة.

يذكر أن رجحت مصادر، أن عقار المحلة المنهار مكون من 5 طوابق، ويقطن به 5 أسر، وأثناء الانهيار كان متواجدا بداخله 7 أشخاص، بينهم أطفال، وجار البحث عنهم أسفل العقار.
إخلاء 3 منازل آيلة للسقوط بمحيط المنزل المنهار بالمحلة.. شاهد
إخلاء 3 منازل آيلة للسقوط بمحيط المنزل المنهار بالمحلة.. شاهد
إخلاء 3 منازل آيلة للسقوط بمحيط المنزل المنهار بالمحلة.. شاهد
إخلاء 3 منازل آيلة للسقوط بمحيط المنزل المنهار بالمحلة.. شاهد
إخلاء 3 منازل آيلة للسقوط بمحيط المنزل المنهار بالمحلة.. شاهد
إخلاء 3 منازل آيلة للسقوط بمحيط المنزل المنهار بالمحلة.. شاهد
إخلاء 3 منازل آيلة للسقوط بمحيط المنزل المنهار بالمحلة.. شاهد
إخلاء 3 منازل آيلة للسقوط بمحيط المنزل المنهار بالمحلة.. شاهد
إخلاء 3 منازل آيلة للسقوط بمحيط المنزل المنهار بالمحلة.. شاهد
إخلاء 3 منازل آيلة للسقوط بمحيط المنزل المنهار بالمحلة.. شاهد
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