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رياضة

الزمالك والمصري.. 30 دقيقة صياما تهديفيا وغياب الفنيات من الفريقين

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:39 م
الزمالك والمصري
الزمالك والمصري
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث 30 دقيقة من مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بالتعادل بدون أهداف، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 14 من مؤجلات بطولة الدوري الممتاز. 


شهد اللقاء قبل انطلاقه وقوف الجميع دقيقة حدادا على روح شهداء حادث تفجير لبنان، الذي حدث أمس الاول في العاصمة بيروت. 


وانطلقت المباراة بحماسة شديدة من الفريقين، ووصل الزمالك لمرمى المصري ثلاث مرات في أقل من دقيقتين ولكن دون تسجيل أهداف. 

وحاول المصري تنظيم هجمة للوصول لمرمى ابو جبل حارس مرمى الزمالك، ولكنه لم يستطع اختراق خط وسط الأبيض. 


ومرت 10 دقائق كاملة من المباراة دون خطورة حقيقة على مرمى الفريقين، ولكن بسيطرة زملكاوية. 


ويبدو أن المصري يلعب على المرتدات، حيث إنه لم يتقدم بلاعبيه، ويكتفي باقتناص الكرة من لاعبي الزمالك في منتصف ملعبه وارسالها سريعة وعالية للمهاجم الوحيد في منطقة جزاء الزمالك. 

وفي الدقيقة 14 من عمر المباراة صنع الزمالك أول تهديد على مرمى أحمد مسعود حارس مرمى المصري البورسعيدي برأسية من مصطفى محمد تصدى لها حارس المصري. 

وفي الدقيقة 15 أنقذ مسعود مرمى المصري من كرة أخرى وتسديدة صاروخية من الونش، ثم يسددها مصطفى محمد بطريقة غريبة والمرمى يعتبر فارغ. 

وتلقى محمد حسن لاعب وسط الزمالك أول بطاقة صفراء في المبار في الدقيثك 26من عمر المباراة بعد ارتكابه خطأ مع أحد لاعبي المصري. 

ولم يستمر صمت المصري، حيث وصل لمرمى الزمالك في ثلاث نقلات متقنة من الجبهة اليمنى، ولكن دون خطورة على مرمى محمد ابو جبل حارس مرمى الزمالك. 

وتلقى أحمد ياسر لاعب المصري البطاقة الصفراء الثانية في المباراة، في الدقيقة 30.

ودخل الزمالك المياراة بالتشكيل التالي:

 محمد أبو جبل في حراسة المرمى
محمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع
محمد حسن وإسلام جابر وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وحسام أشرف في خط الوسط.
مصطفى محمد في الهجوم.


بينما دخل المصري بهذا التشكيل:

حارس المرمى: أحمد مسعود.
خط الدفاع: كريم العراقي وإسلام أبو سليمة وأحمد شوشة وبهاء مجدي.
خط الوسط: محمد جابر وعمرو موسى وحسن علي وفريد شوقي.
خط الهجوم: أحمد ياسر ومحمود وادي.

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