استقالة المسؤولين تؤدي لمشاكل.. وزير الاقتصاد اللبناني: ندفع فاتورة فساد 30 عاما

قال وزير الاقتصاد اللبنانى راوؤل نعمة، إنه ليس لديهم القدرة المالية لمواجهة المشكلة، فالدمار فى المدينة وضواحيها كبير للغاية، وقبل الكارثة كان لديهم مشكلة مالية، ولذلك يريدون مساعدة من كل البلاد التى تربطهم معهم علاقات ومنها مصر.





وتابع نعمة خلال برنامج "المصرى أفندى"، على القاهرة والناس، مع محمد على خير، أن التوزيع فى لبنان لم يكن أفضل شيء، وكان هناك محسوبيات، ولذلك قرروا أن يتولى الجيش اللبنانى جزءا كبيرا من المسئولية فى حالة الطوارئ.





وأضاف، أنه منذ 30 عاما والحكومات لا تقوم باللازم، حينما ظهرت المشاكل منذ عدة أعوام فقد الكثيرون الثقة فى النظام المصرفي في لبنان، ولذلك لابد أن نذهب إلى الاقتصاد المنتج، ولابد من أن نعيد الزراعة والصناعة.





وأشار، إلى أنه لم يسمع أن البعض أراد أن يعود الانتداب الفرنسى للبنان، فالجميع يدفع ثمن 30 سنة لسياسيين لم يقوموا بأدوارهم، مشددا على أن الأزمة اللبنانية سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية، وهذه أصعب أزمة بالعالم، فلا يوجد دولة فى العالم تشهد مثل هذه الأزمات فى نفس التوقيت.





وعن الفساد فى لبنان، قال وزير الاقتصاد اللبنانى، إنه فى مصر، الدولة والرئيس قرروا أن يصنعوا معامل كهرباء، وتمكنوا من ذلك، وأمنوا الكهرباء للمواطن، وفى لبنان ننادى بهذه الأمور منذ عام 2000، وقبل أن نفكر فى محاكمة المسئولين السابقين، لابد من اصلاحات اقتصادية ومساعدة الصندوق الدولى، وفى مجلس النواب هناك قانون استقلالية القضاء، وعلينا تطبيقه.





وأختتم رؤول، أن استقالة المسئولين حاليا يؤدى إلى مشاكل كبيرة للغاية، فى الوقت الذى يعانى لبنان من أزمة، ولا يمكن أن نترك لبنان فى فراغ.