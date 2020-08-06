AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استقالة المسؤولين تؤدي لمشاكل.. وزير الاقتصاد اللبناني: ندفع فاتورة فساد 30 عاما

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:55 م
وزير للبناني
وزير للبناني
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال وزير الاقتصاد اللبنانى راوؤل نعمة، إنه ليس لديهم القدرة المالية لمواجهة المشكلة، فالدمار فى المدينة وضواحيها كبير للغاية، وقبل الكارثة كان لديهم مشكلة مالية، ولذلك يريدون مساعدة من كل البلاد التى تربطهم معهم علاقات ومنها مصر.

وتابع نعمة خلال برنامج "المصرى أفندى"، على القاهرة والناس، مع محمد على خير، أن التوزيع فى لبنان لم يكن أفضل شيء، وكان هناك محسوبيات، ولذلك قرروا أن يتولى الجيش اللبنانى جزءا كبيرا من المسئولية فى حالة الطوارئ.

وأضاف، أنه منذ 30 عاما والحكومات لا تقوم باللازم، حينما ظهرت المشاكل منذ عدة أعوام فقد الكثيرون الثقة فى النظام المصرفي في لبنان، ولذلك لابد أن نذهب إلى الاقتصاد المنتج، ولابد من أن نعيد الزراعة والصناعة.

وأشار، إلى أنه لم يسمع أن البعض أراد أن يعود الانتداب الفرنسى للبنان، فالجميع يدفع ثمن 30 سنة لسياسيين لم يقوموا بأدوارهم، مشددا على أن الأزمة اللبنانية سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية، وهذه أصعب أزمة بالعالم، فلا يوجد دولة فى العالم تشهد مثل هذه الأزمات فى نفس التوقيت.

وعن الفساد فى لبنان، قال وزير الاقتصاد اللبنانى، إنه فى مصر، الدولة والرئيس قرروا أن يصنعوا معامل كهرباء، وتمكنوا من ذلك، وأمنوا الكهرباء للمواطن، وفى لبنان ننادى بهذه الأمور منذ عام 2000، وقبل أن نفكر فى محاكمة المسئولين السابقين، لابد من اصلاحات اقتصادية ومساعدة الصندوق الدولى، وفى مجلس النواب هناك قانون استقلالية القضاء، وعلينا تطبيقه.

وأختتم رؤول، أن استقالة المسئولين حاليا يؤدى إلى مشاكل كبيرة للغاية، فى الوقت الذى يعانى لبنان من أزمة، ولا يمكن أن نترك لبنان فى فراغ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رؤساء سابقون للحكومات اللبنانية يقاطعون اجتماع "عون" حول أوضاع البلاد

بعد فضيحة الدجاج الفاسد.. وزير الاقتصاد اللبناني يكشف التفاصيل

كلكم يعني كلكم.. مذيع لبناني يطالب المسئولين بالاستقالة بعد انفجار بيروت.. فيديو

وزيرة الإعلام اللبنانية: نقدر دعم مصر للبنان.. ونحتاج للمساعدة من كافة الدول الصديقة

انفجار بيروت.. السفير المصري يؤكد استعداد القاهرة لتلبية كافة الاحتياجات اللبنانية في أقرب وقت

مصر تؤكد لرئيس الاتحاد الأفريقي رفضها الخطاب الإثيوبي الأخير بشأن سد النهضة.. وإقامة جبرية للمسئولين المعنيين بمرفأ بيروت.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

ترشيحاتنا

سنضيء تل أبيب بصواريخنا.. لبنانيون يردون على إجراء إسرائيلي عقب انفجار بيروت

جنة فوق المنازل.. نجع عون أشهر القرى المخصصة في زراعة الأسطح بالبحيرة

"استئناف طنطا" تؤيد إخلاء سبيل منار سامي فتاة التيك توك

أقوى صفعة لأردوغان.. توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.. صور

رفع قيمة الصفقة لـ3 ملايين استرليني| جديد من الاهلي لحسم صفقة رمضان صبحي

بقيمة جنيهين.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم

AdvertisementS

تركيا تنفجر غضبا وتصدر بيانا بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

رئيس الوزراء: انخفاض أعداد مصابي ووفيات كورونا ليس مبررا للتخلي عن الإجراءات الاحترازية

بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية.. وزير خارجية اليونان يغادر القاهرة

"استئناف طنطا" تؤيد إخلاء سبيل منار سامي فتاة التيك توك

لطلاب الثانوية العامة.. 95% للطب البشرى.. 80% كلية الهندسة.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الخاصة 2020

بعد تناول بقايا طعام في ثلاجة منزلها.. سيدة تسقط جثة هامدة فجأة لهذا السبب

أقوى صفعة لأردوغان.. توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.. صور

مصر ترد على تركيا: أنقرة اعترضت على اتفاقنا مع اليونان دون معرفة تفاصيله

بينهم 350 طفلاً دون سن الـ 18.. تركيا ترسل 17300 من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

التزموا بالكمامات.. الحكومة تحذر المواطنين من الأمان الزائف لـ كورونا

حريق في محطة قطار الحرمين بجدة.. فيديو

ترامب يحدد موعد الحصول على لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنة فوق المنازل.. نجع عون أشهر القرى المخصصة في زراعة الأسطح بالبحيرة

100 شمعة وحريق مدمر.. عرض زواج رومانسي يتحول إلى مأساة.. شاهد

آلام البطن بعد الأكل.. أعراض سرطان الأمعاء