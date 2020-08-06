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ساحة رأي

محمد صقر يكتب: راعوا الإنسانية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:35 م
صدى البلد
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راعوا الإنسان في كل ما يدور من حولنا فهو صراع سياسي للوصول للسلطة ونسوا الشعب ونسوا الانسانيه والرحمة.. أدعوكم بالمحبه والسلام والانسانية، لنخلق جيلا جديدا .. الحروب تؤدي الى الدمار وليس التعمير والتنمية، يا أهل الشر انظروا الى ابنائكم وإلي الجيل القادم علموهم روح الانسانيه  وليس الدمار والخراب.


العالم الكبير المعقد بصراعاته الدامية، المضطرب بتناقضاته الحادة، والمهدد بين الحين والآخر بالحروب المدمرة، تلك التى يصنعها الانسان ليقضى بها على أخيه الانسان، وفى النهاية، وبين أنقاض ما بنى الانسان وبين أشلاء الضحايا من بنى الانسان فلا غالب ولا مغلوب بل إن المغلوب الحقيقى دائما هو الإنسان.


إن الروح التى تزهق فى الحرب، هى روح الإنسان .. إن الأطفال الأبرياء الذين يفتقدون رعاية الآباء وعطفهم هم أطفالنا جميعا سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهودا.. علينا المسؤولية الكبرى فى أن نوفر لهم الحاضر الهانئ، يا كل ضحايا الحروب أدعوكم بالمحبة والسلام والانسانيه، ان تزرعوا المحبة بين الشعوب والانسانية وليس الحرب والدمار .

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