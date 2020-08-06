الحكومة تحذر المواطنين من الأمان الزائف لـ كورونا.. وتبدي قلقها لعدم الالتزام بارتداء الكمامات.. وتؤكد: الموجة الثانية المتوقعة ليست بخطورة الأولى

وزير الدولة لشئون الإعلام:

انخفاض أعداد الإصابات يأتي نظرًا للاستفادة من دروس سياسات الإغلاق من قبل

انخفاض أعداد الإصابات يأتي نظرًا للاستفادة من دروس سياسات الإغلاق من قبل

أهمية ارتداء والتزام المواطنين بارتداء الكمامات حتى لو وصلنا لـ"صفر إصابة" في الفترة المقبلة

أهمية ارتداء والتزام المواطنين بارتداء الكمامات حتى لو وصلنا لـ"صفر إصابة" في الفترة المقبلة

حذَّر أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، المواطنين من خطورة الإحساس الزائف بالأمان نتيجة تراجع الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الفترة الماضية.





وقال "هيكل"، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة المنعقد بمدينة العلمين الجديدة، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استعرضت خلال الاجتماع اليوم، تطورات نسب الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد، وتجارب بعض الدول التي سبقتنا في انخفاض عدد الإصابات بها، ثم معاودة الارتفاع لديها مرة أخرى.





وأكد وزير الإعلام أهمية ارتداء والتزام المواطنين بارتداء الكمامات حتى لو وصلنا لـ"صفر إصابة" في الفترة المقبلة.





وأوضح أن وزيرة الصحة، قالت إن انخفاض أعداد الإصابات يأتي نظرًا للاستفادة من دروس سياسات الإغلاق من قبل، وسياسة التقصي الدقيق المتبعة منذ بداية الأزمة، والنجاح في إطالة أمد الأزمة، حيث أنه حدثت 95 ألف إصابة في 5 شهور ونصف، ولم تحدث بشكل مفاجئ مثلما حدثت في بعض الدول.



