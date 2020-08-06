الحكومة تحذر المواطنين من الأمان الزائف لـ كورونا.. وتبدي قلقها لعدم الالتزام بارتداء الكمامات.. وتؤكد: الموجة الثانية المتوقعة ليست بخطورة الأولى

وزير الدولة لشئون الإعلام:
أهمية ارتداء والتزام المواطنين بارتداء الكمامات حتى لو وصلنا لـ"صفر إصابة" في الفترة المقبلة
انخفاض أعداد الإصابات يأتي نظرًا للاستفادة من دروس سياسات الإغلاق من قبل
التهاون في الإجراءات الاحترازية بسبب أعداد الإصابات القليلة خطر
في حالة ظهور موجة أخرى من الإصابات سيتم الاعتماد على "العزل المنزلي" للحالات الخفيفة والمتوسطة
حذَّر أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، المواطنين من خطورة الإحساس الزائف بالأمان نتيجة تراجع الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الفترة الماضية. وقال "هيكل"، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة المنعقد بمدينة العلمين الجديدة، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استعرضت خلال الاجتماع اليوم، تطورات نسب الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد، وتجارب بعض الدول التي سبقتنا في انخفاض عدد الإصابات بها، ثم معاودة الارتفاع لديها مرة أخرى.
وأكد وزير الإعلام أهمية ارتداء والتزام المواطنين بارتداء الكمامات حتى لو وصلنا لـ"صفر إصابة" في الفترة المقبلة.
وأوضح أن وزيرة الصحة، قالت إن انخفاض أعداد الإصابات يأتي نظرًا للاستفادة من دروس سياسات الإغلاق من قبل، وسياسة التقصي الدقيق المتبعة منذ بداية الأزمة، والنجاح في إطالة أمد الأزمة، حيث أنه حدثت 95 ألف إصابة في 5 شهور ونصف، ولم تحدث بشكل مفاجئ مثلما حدثت في بعض الدول.
وشدد على أن الوزيرة أكدت على خطورة الأمان الزائف بسبب انخفاض الإصابات، وخطورة التهاون في الإجراءات الاحترازية بسبب أعداد الإصابات القليلة.
كما قال هيكل إن مجلس الوزراء أبدى قلقه الشديد من الزحام في المناطق الساحلية، وعدم التزام المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية، مضيفا
أن المجلس يُطالب بعدم التهاون على الإطلاق في ارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية، مضيفًا: "وهي ضرورة قصوى حتى لو وصلنا لصفر إصابة بكورونا".
وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه المؤسسات الحكومية ووسائل المواصلات بالالتزام التام، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنها ارتداء الكمامات تحت أي ظروف، كما طالب وزارة الداخلية بتطبيق الغرامات المقررة بمنتهى الحزم خلال الفترة القادمة. وأوضح أن هناك توقعات بإمكانية وجود "موجة ثانية" من الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد بمصر خلال الشهور القادمة، لكن التوقعات لا تشير إلى أنها ستكون بنفس خطورة الموجة الأولى. وأضاف أن وزارة الصحة والسكان تتوقع استمرار انخفاض أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى
أنه في حالة ظهور موجة أخرى من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، سيتم الاعتماد على "العزل المنزلي" للحالات الخفيفة والمتوسطة، ما لم تكن مراكز الأبحاث العلمية توصلت لـ"مصل واقي".