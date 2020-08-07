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رياضة

فرج عامر: سموحة نادي القرن في الإسكواش .. وأرفض إهانة الخطيب

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:35 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إنه يرفض إهانة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وغنه قيمة وقامة ورمز من رموز الكرة المصرية.

وأكد محمد فرج عامر في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أن سموحة نادي القرن في الاسكواش والأهلي نادي القرن في الاسكواش.


وتابع: "أشجع أي نادى مصري يلعب في إفريقيا، وأتمني أن يصل الأهلى والزمالك إلى نهائي دورى أبطال أفريقيا".

وأضاف: "الجوهري وحسن شحاته أفضل المدربين المصريين بالنتائج ولكن هيديكوتي أفضل مدرب في تاريخ مصر".
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