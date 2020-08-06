المباراة بـ3 ملايين و700 ألف جنيه.. تطور جديد في ملف رمضان صبحي

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن مطالب فريق هيدرسفيلد الإنجليزي، من نظيره النادي الأهلي، بضرورة عودة لاعبه رمضان صبحي إلى انجلترا قبل يوم 12 أغسطس الجاري للانتظام مع الفريق استعدادًا للموسم المقبل.









وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "بعد إخطار هيدرسفيلد لرمضان صبحي بضرورة السفر لانجلترا والتواجد في التدريبات بعد 4 أيام، يكون رمضان لعب مع الاهلي 9 مباريات مقابل مليون و600 الف استرليني أي نحو 34 مليون جنيه مصري".





وأضاف: "المباراة تقف على الأهلي بـ3 ملايين و700 الف جنيه خلاف راتب اللاعب، إضافة إلى أنه خلال فترة الاعارة حقق رمضان صبحي صفر بطولات ولم يسجل أو يصنع أي هدف مؤثر في دوري ابطال افريقيا".