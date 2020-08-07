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فن

المعارك لم تكن إلا أحداث هامشية .. سامح حسين يبعث رسالة عبر انستجرام

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 04:58 ص
سامح حسين
سامح حسين
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ميرنا محمود
شارك الفنان سامح حسين جمهوره تغريدة جديدة  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي  تويتر .

وكتب سامح حسين : نُدرك فى وقت مُتأخر من الحياة ، أن مُعظم المعارك التي خضناها لم تكُن سوى أحداث هامشية شغلتنا عن حياتنا الحقيقية ، يجب أن نحصل على هذا الإدراك مبكرًا ما أمكن .

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وكانت آخر أعمال سامح حسين المسرحية، "المتفائل" على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل.

مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي.
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