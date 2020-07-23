أحدث ظهور لـ سامح حسين مع زوجته.. شاهد

شارك الفنان سامح حسين جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بصورة مع زوجته.





وعلق سامح حسين على الصورة قائلا "لصوص لكن ظرفاء".





وكانت آخر أعمال سامح حسين المسرحية، "المتفائل" على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل.







