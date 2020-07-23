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فن

أحدث ظهور لـ سامح حسين مع زوجته.. شاهد

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:08 م
سامح حسين
سامح حسين
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مصطفى كرم
شارك الفنان سامح حسين جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بصورة مع زوجته.

وعلق سامح حسين على الصورة قائلا "لصوص لكن ظرفاء".

وكانت آخر أعمال سامح حسين المسرحية، "المتفائل" على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل.


مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي.
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لصوص لكن ظرفاء 😂💪😍 @wessamhamed88 ❤️

A post shared by Sameh Hussein (@samehhusseinofficial) on

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