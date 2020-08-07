على أنغام أغنية فرنسية..محمد رمضان ينشر فيديو جديدا من سيارته

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدا له من خلال خاصية الأستورى عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام ". إنستجرام





وظهر محمد رمضان فى الفيديو من سيارته وهو يتغنى على أنغام أغنية فرنسية.





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وحقق كليب أغنية "تيك توك" للفنان محمد رمضان والنجم العالمي سوبر ساكو 9 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد مرور أسبوعين فقط من طرحها.





وتقول كلمات الأغنية: "فى حاجة مش واصلالك.. خليني اوضحهالك .. فيه شغل ، فيه كاش ، في أغاني ، في أفلام .. مفيش وقت علشان افضالك .. الوقت بيجري منى .. Tik Tok , Tik Tok".





عايزة حب أنا مش فاضي .. زعلانة منى وده العادى .. فبخدها عالهادى .. يا بت انتى مراتى ..اتقابلنا، وافترقنا، اشتغلنا، وانشغلنا .. عاملة دوشة، عاملة أزمة .. انتى طالق لو اتكرر الكلام ده.