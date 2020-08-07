AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

على أنغام أغنية فرنسية..محمد رمضان ينشر فيديو جديدا من سيارته

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:25 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدا له من خلال خاصية الأستورى عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد رمضان فى الفيديو من سيارته وهو يتغنى على أنغام أغنية فرنسية.

اقرأ أيضًا:


وحقق كليب أغنية "تيك توك" للفنان محمد رمضان والنجم العالمي سوبر ساكو 9 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد مرور أسبوعين فقط من طرحها.

وتقول كلمات الأغنية: "فى حاجة مش واصلالك.. خليني اوضحهالك .. فيه شغل ، فيه كاش ، في أغاني ، في أفلام .. مفيش وقت علشان افضالك .. الوقت بيجري منى  .. Tik Tok , Tik Tok".

عايزة حب أنا مش فاضي .. زعلانة منى وده العادى .. فبخدها عالهادى .. يا بت انتى مراتى ..اتقابلنا، وافترقنا، اشتغلنا، وانشغلنا .. عاملة دوشة، عاملة أزمة .. انتى طالق لو اتكرر الكلام ده.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد نصف ساعة من طرحها.. تيك توك لـ محمد رمضان تقترب من 200 ألف مشاهدة

بعد ساعتين من طرحها.. تيك توك لـ محمد رمضان تتخطى الـ 500 ألف مشاهدة

تيك توك لـ محمد رمضان تتصدر تريند تويتر

محمد رمضان يحصد 3.7 مليون مشاهدة بـ تيك توك

بعد يومين من طرحها .. تيك توك محمد رمضان تحقق 4.5 مليون مشاهدة

لليوم الرابع.. محمد رمضان يتصدر تريند يويتوب بكليب تيك توك

ترشيحاتنا

انتشال 7 جثث من ضحايا المنزل المنهار بالمحلة وصرف تعويضات لأسرهم .. صور

مبادرة رئيس الجمهورية.. تعرف على تاريخ رياضة الدراجات

لبنان على حافة مجاعة.. مواطنون يمسحون دموع بيروت بعد الانفجار الهائل .. صور

اندلاع حريق ضخم في لندن.. فيديو

مانشستر سيتي VS ريال مدريد .. القدر يخدم زيدان.. والتاريخ في صف جوارديولا

فخور بخدمة الشعب المصري.. رئيس الوزراء يشكر ممثل الصحة العالمية بعد انتهاء فترته..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الري: إزالة أكثر من ربع مليون مخالفة على نهر النيل والمجاري المائية في 5 سنوات

بفستان مبهج.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بلوك جديد.. ليلي علوي تبهر متابعيها في ظهور لها