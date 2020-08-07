أول تعليق من محمود علاء بعد فوز الزمالك على المصرى

ونالت الصورة إعجاب متابعيه وعلقوا كالتالى :

-ماشاء الله عليك

-لاعب مهم جدا

-كنت رائع فى الماتش اللى فات

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حيث تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تسجيل الهدف الأول في شباك منافسه المصري.





ويواجه الزمالك منافسه المصري البورسعيدي في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة 14 من مؤجلات بطولة الدوري الممتاز



