أول تعليق من محمود علاء بعد فوز الزمالك على المصرى

نشر محمود علاء لاعب نادى الزمالك عدة صور له من مباراة نادى الزمالك ونادى المصرى حيث تمكن محمود علاء من تسجيل هدف المباراة .
ونالت الصورة إعجاب متابعيه وعلقوا كالتالى :
-ماشاء الله عليك
-لاعب مهم جدا
-كنت رائع فى الماتش اللى فات
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حيث تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تسجيل الهدف الأول في شباك منافسه المصري.
ويواجه الزمالك منافسه المصري البورسعيدي في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة 14 من مؤجلات بطولة الدوري الممتاز
سجل محمود علاء الهدف عن طريق تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد أن سقطت أمامه الكرة في الدقيثة ٥٥ ولم ينتظر فيسكنها الشباك ليتقدم لفريقه بهدف دون رد