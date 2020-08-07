AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق من محمود علاء بعد فوز الزمالك على المصرى

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:14 م
محمود علاء
محمود علاء
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشر محمود علاء لاعب نادى الزمالك عدة صور له من مباراة نادى الزمالك ونادى المصرى حيث تمكن محمود علاء من تسجيل هدف المباراة  .

ونالت الصورة إعجاب متابعيه وعلقوا كالتالى :
-ماشاء الله عليك 
-لاعب مهم جدا 
-كنت رائع فى الماتش اللى فات 

اقرأ أيضًا:

حيث تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تسجيل الهدف الأول في شباك منافسه المصري.

ويواجه الزمالك منافسه المصري البورسعيدي في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة 14 من مؤجلات بطولة الدوري الممتاز

سجل محمود علاء الهدف عن طريق تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد أن سقطت أمامه الكرة في الدقيثة ٥٥ ولم ينتظر فيسكنها الشباك ليتقدم لفريقه بهدف دون رد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك وطلائع الجيش.. التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة الشوط الأول.. فيديو

الزمالك يهدر فرصة الهدف الأول في مرمى المصري بتسديدة غريبة من مصطفى محمد

كارتيرون ينتفض من مقاعد البدلاء بسبب إهدار مصطفى محمد هدف تقدم الزمالك

محمود علاء يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى المصري البورسعيدي.. فيديو

الزمالك يزيح المقاولون العرب ويستقر في المركز الثاني بعد الفوز على المصري 1-0.. فيديو

ترشيحاتنا

فورد توقف إنتاج سيارتها فيوجن رسميا

سعر الذهب اليوم الجمعة 7-8-2020

بلوك جديد.. ليلي علوي تبهر متابعيها في ظهور لها

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 7-8-2020.. فيديو

قراءة سورة الكهف.. فضلها والعبر الواردة فيها

أوقات وأماكن لا يجوز فيها قراءة القرآن الكريم.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسبى الله و نعم الوكيل.. هتاف مشيعى جثامين شهيدى الغربة فى السعودية على مقابر قرية البطحة بنجع حمادى.. فيديو

طقوس غريبة.. المهر قطعان ماشية وفستان الزفاف من جلد الماعز فى أفريقيا.. صور

بملابس ملفتة.. زوجة محمد زيدان تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة