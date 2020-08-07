قبل بيعه بالسوق السوداء.. ضبط سيارة نقل محملة بـ 9 أطنان دقيق مدعم بالغربية

تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط سيارة نقل مُحملة بـ 9 طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء.





أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية قيام (تاجر ، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور ) بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المُدعم المخصص للمخابز البلدية المدعمة من بعض متعهدى الدقيق المدعم بمدينة قطور لإعادة بيعه بالسوق السوداء بمحافظة القاهرة محققًا من وراء ذلك أرباح طائلة مستخدمًا إحدى سيارات النقل فى ممارسة نشاطه غير المشروع .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور أثناء قيادته السيارة النقل المشار إليها بدائرة مركز شرطة طنطا محملة ب (9) طن دقيق بلدى مُدعم .





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما الجرائم التموينية والتصدى لمحاولات الإتجار بالسلع التموينية المدعمة.