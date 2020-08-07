مطار الجزائر الدولي يستقبل أكثر من 3600 جزائريا من العالقين بالخارج

يستقبل مطار الجزائر الدولي،اليوم الجمعة طائرات قادمة من النيجر وتركيا والإمارات العربية المتحدة على متنها مئات الجزائريين العالقين بالخارج.





وأكد الطاهر علاش مدير مطار الجزائر الدولي في تصريحات صحفية له اليوم أنه تقرر إجلاء أكثر من 3600 جزائريا عالقا حتي العاشر من اغسطس الجاري حيث يتوزعون على 16 رحلة".





ووفق ماذكره موقع الإذاعة الجزائرية فإنه سيتم توزيع العالقين بشكل تلقائي على مختلف الهيكل الفندقية لقضاء فترة الحجر الصحي.





وبدوره كشف الرئيس المدير العام لمؤسسة التسيير الفندقي بسيدي فرج ان المؤسسة تكفلت برعاية 1000 مواطن منذ تفشي الوباء ، لافتا الي انه الفترة القادمة ستشهد استقبال رعايا جزائريين جدد من السودان والكويت واخرين يبلغ عددهم حوالى 240 شخصا.





وقال ايضا: لم نسجل اية حالة ايجابية لكوفيد 19 والجميع هم بصحة جيدة ولقد استقبلنا منذ بداية عمليات الإجلاء اكثر من الف مواطن جزائري ونحن اليوم في المرحلة الرابعة في انتظار الانطلاق في المرحلة الخامسة".