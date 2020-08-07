استبعاد جوارديولا.. كلوب على رأس المرشحين لجائزة أفضل مدرب بـ الدوري الإنجليزي





وشهدت القائمة غياب بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي رغم قيادته السماوي لوصافة البريميرليج هذا الموسم.





وتواجد في القائمة كلا من يورجن كلوب مدرب ليفربول وفرانك لامبارد مدرب تشيلسي، وبرندان رودجرز مدرب ليستر سيتي وكريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد.





وقاد يورجن كلوب فريق ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد حرمان دام 30 عاما.





يذكر أن بييب جوارديولا هو صاحب آخر نسخة من جائزة أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي.

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، قائمة المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي موسم 2019 - 2020.