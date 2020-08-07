المجلس الأعلى يناقش تأثير الثقافة الرقمية فى المنظومة التربوية

تقيم لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة ، في الثامنة مساء يوم 13 أغسطس الجاري، ندوة بعنوان: (تأثير الثقافة الرقمية فى المنظومة التربوية وثقافة الطفل المصرى)، يديرها الدكتور محمد خليف، عضو اللجنة واستشارى الابتكار والتحول الرقمى، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.





ويشارك بها: الدكتور شريف حسنى، خبير الإدارة و التنمية الذاتية، واستشارى طب و جراحات العيون، والدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، والدكتور محمد حجازى، عضو اللجنة واستشارى تشريعات التحول الرقمى والابتكار والملكية الفكرية، والمهندس وليد حجاج الباحث فى أمن المعلومات.





وتدور الندوة حول التحول إلى الثقافة الرقمية، ودورها فى تغيير أنماط التربية وتأثيرها على النشء، والأمور القانونية المرتبطة بهذه الممارسات، وكذلك سيجرى عرض لأهم المحاذير الهادفة لحماية الأطفال خلال تعاملهم مع هذا العالم الرقمى الجديد بما فيه من مخاطر عديدة.





يأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرة (الثقافة بين إيديك) التى أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وفى إطار برنامج "إقرأ معانا" الذى أطلقه المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، بهدف تيسير متابعة الأنشطة الثقافية والوقاية من تفشى وباء كورونا الذى اجتاح العالم فى الشهور الماضية.





الندوة ستقام إلكترونيًا بالصوت والصورة مباشرة عبر تطبيق (زووم)؛ وعلى من يرغب فى متابعتها زيارة الرابط التالى:





https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkcuCrrT8tEtGnY7IXMXrMumQwsDfP1iLY?fbclid=IwAR2xiK0kbESV-HQ5JLon37cKwnEEs31u4r2q9bQKudXmO6xtuUVDBMza1e8