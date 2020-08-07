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تعليم

شرح توضيحي لاجتياز اختبار قدرات تربية موسيقية حلوان

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:04 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان  من خلال فيديو توضيحي عن كيفية أداء اختبارات قدرات الكلية للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ والتي تبدأ من ٩ إلى ٢٠ أغسطس ٢٠٢٠،  برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة  الدكتور حسام رفاعى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف  الدكتور كرم ملاك عميد الكلية. 

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وقدم الدكتور كرم ملاك في الفيديو نبذة عن كلية التربية الموسيقية التي تتم الدراسة فيها لمدة ٥ أعوام، موضحًا أن الكلية تحتوي على ٤ أقسام علمية هي:
1- قسم العلوم الموسيقية التربوية ويتم تعليم الطلاب فيه كل ما يتعلق بالنوتة والإيقاع، وتستطيع من خلالها تدريس الموسيقى والتى تعد الأساس في بناء المواد الدراسية. 
2- قسم الموسيقى العربية ويتم تعليم الطلاب فيه تدريس الموسيقى والمقامات والغناء الشرقي والموسيقى الشرقية. 
3- قسم التأليف والنظريات وهو خاص بالعلوم الموسيقية والموسيقى العالمية والهارموني والكي بورد وتحليل النوتة. 
4- قسم الأداء ويتم تعليم الطلاب فيه بشكل أساسي آلة البيانو بالإضافة إلى أي آلة أخرى يقوم الطالب باختيارها. 

وقدم شرحا توضيحيا للطلاب على اختبارات الإيقاع وتحديد أعداد الإيقاعات وتقليدها، وتقليد نغمات البيانو وغنائها، بجانب الغناء الصحيح. 

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لمشاهدة الفيديو عبر الرابط الآتي :

جدير بالذكر أن الكلية قامت بعمل جروب على واتس آب للرد على استفسارات الطلاب بشأن اختبارات القدرات:


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