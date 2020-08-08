AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الإسترليني يتجاوز 21 جنيها.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:02 ص
عملات أجنبية
عملات أجنبية
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
ينشر "صدى البلد" أسعار الدولار و العملات الأجنبية في مقابل الجنيه خلال مستهل  تعاملات اليوم السبت 8 أغسطس 2020 وفقا لآخر تحديثات الموقع الرسمي لموقع البنك الأهلي المصري. 

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي  15.91 جنيه للشراء و 16.01 جنيه للبيع. 

اقرأ أيضًا:

وسجل سعر اليورو 18.82 جنيه للشراء و19.07 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.86 جنيه للشراء، و 21.10 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 17.47 جنيه للشراء ، و 17.65 جنيه للبيع.

وسجلت كورنا سويدية سعر 1.82 جنيه للشراء، و1.85 جنيه للبيع.

العملات الآسيوية 

سجل 100 ين يابانى سعر 15.05 جنيه للشراء و 15.18 جنيه للبيع.

واستقر اليوان الصينى عند 2.28 جنيه للشراء و2.30 جنيه للبيغ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليورو يسجل 18.27 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

الدولار يسجل 15.96 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه

الدولار يسجل 15.96 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 12-7-2020

أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات الأحد

الدولار يسجل 16.02 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

الدولار ثابت.. ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد 26-7-2020

ترشيحاتنا

خالد عكاشة: ما قام به ماكرون في الشارع اللبناني يحتاج إلى الانتباه والحرص

هيفاء: منزلي يبعد 500 متر عن موقع تفجير بيروت وتدمر تمامًا

بدر رجب: شركة تسويق تنافس الأهلي على شراء رمضان صبحي

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ فاروق فلوكس

مشادة عنيفة على الهواء بين مقدم برنامج "خط أحمر" والمخرجة |شاهد

إكرامي: عدت من الساحل للإطمئنان على الخطيب بعد سرقة فيلته.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة عصرية.. زوجة علي ربيع تتألق فى أحدث ظهور لها

في أقل من دقيقة.. حيلة مذهلة لتنظيف علب الطعام البلاستيكية من البقايا الزيتية| فيديو

شاهد.. لحظة إصابة نادين نسيب نجيم أثناء تصويرها لانفجار مرفأ بيروت| فيديو