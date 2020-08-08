الإسترليني يتجاوز 21 جنيها.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

ينشر "صدى البلد" أسعار الدولار و العملات الأجنبية في مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 8 أغسطس 2020 وفقا لآخر تحديثات الموقع الرسمي لموقع البنك الأهلي المصري.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.91 جنيه للشراء و 16.01 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.91 جنيه للشراء و 16.01 جنيه للبيع.
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وسجل سعر اليورو 18.82 جنيه للشراء و19.07 جنيه للبيع.
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.86 جنيه للشراء، و 21.10 جنيه للبيع.
وسجل الفرنك السويسرى 17.47 جنيه للشراء ، و 17.65 جنيه للبيع.
وسجلت كورنا سويدية سعر 1.82 جنيه للشراء، و1.85 جنيه للبيع.
العملات الآسيوية
العملات الآسيوية
سجل 100 ين يابانى سعر 15.05 جنيه للشراء و 15.18 جنيه للبيع.
واستقر اليوان الصينى عند 2.28 جنيه للشراء و2.30 جنيه للبيغ.