الدينار الكويتي الأغلى.. أسعار العملات العربية اليوم

ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 27-7-2020 ، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.
وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه 4.14 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 41.13 جنيه للشراء 42.49 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.14 جنيه للشراءو22.61 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه 4.14 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.
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وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.31 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 49.47 جنيه للشراء و 52.25 جنيه للبيع، وهو الأعلى سعر بين سلة العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه.
وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 49.47 جنيه للشراء و 52.25 جنيه للبيع، وهو الأعلى سعر بين سلة العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه.
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 41.13 جنيه للشراء 42.49 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.14 جنيه للشراءو22.61 جنيه للبيع.