الدينار الكويتي يرتفع 5 قروش .. أسعار العملات العربية اليوم الأحد 26-7-2020

مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 26-7-2020 ، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.



وسجل

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وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.31 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 49.47 جنيه للشراء بارتفاع 5 قروش و 52.25 جنيه للبيع بارتفاع قرشين.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 41.13 جنيه للشراء 42.49 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.14 جنيه للشراء و22.61 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.14 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.