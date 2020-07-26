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اقتصاد

الدينار الكويتي يرتفع 5 قروش .. أسعار العملات العربية اليوم الأحد 26-7-2020

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:37 ص
دينار كويتي
دينار كويتي
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 26-7-2020 ، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.14 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.31 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 49.47 جنيه للشراء بارتفاع 5 قروش و 52.25 جنيه للبيع بارتفاع قرشين.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 41.13 جنيه للشراء 42.49 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.14 جنيه للشراء و22.61 جنيه للبيع.
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