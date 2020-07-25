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اقتصاد

أسعار العملات العربية خلال مستهل التعاملات.. اليوم

السبت 25/يوليه/2020 - 07:02 ص
عملات عربية
عملات عربية
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 25-7-2020 ، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.14 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.

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بلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.31 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 49.42 جنيه للشراء و 52.23 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 41.13 جنيه للشراء 42.49 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.14 جنيه للشراء و22.61 جنيه للبيع.
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