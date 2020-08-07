حسن نصر الله: إذا كان الجيش اللبناني موثوق فيه فليتولى التحقيق بالانفجار

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إنه إذا كانت مؤسسة الجيش اللبناني مؤسسة موثوقة فيها من كل اللبنانيين وكل الزاعمات السياسية تفضلوا كلفوا الجيش اللبناني واعملوا تحقيق مشترك."





وتابع نصر الله خلال كلمته والمذاعة عبر قناة "إكسترا نيوز": "منذ أولى ساعات الفاجعة خرجت قوى سياسية ووسائل إعلام لتقول إن الانفجار كان لمخزن صواريخ لحزب الله، وذلك للقول إن حزب الله دمركم وهذا فيه تجنى".





ونوه نصر الله إلى أن "هناك ضحايا من حزبنا وأهلنا فى انفجار بيروت والقول إن المخزن لحزب الله فيه مظلومية"، ونفى نصرالله نفيا قاطعا أن يكون هناك أى سلاح أو أى شيء آخر لحزب الله في المرفأ ماضيا وحاضرا والتحقيق سيثبت ذلك.





ولفت إلى أن "حزب الله لا يدير ولا يسيطر على المرفأ ولا يتدخل فيه ولا يعرف ماذا يجري أو ما يوجد فيه. نعم المقاومة تعرف ماذا يوجد فى مرفأ حيفا أكثر مما تعرف ماذا يوجد فى مرفأ بيروت لأنه ليس من مسؤوليتها".





وأكد نصرالله أن الحقائق ستظهر سريعا لأن الموضوع ليس معقدًا والتحقيق الجنائى يستطيع تحديد ما حصل بشكل سريع، داعيا اللبنانيين إلى التعبير عن موقف من وسائل الإعلام التى استغلت الانفجار سياسيا عبر التزييف.