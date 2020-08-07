هاني شنودة: فاتن حمامة وضعت 16 طلبا في لحن لا عزاء للسيدات





وأضاف خلال لقائه في برنامج «3 ستات»، الذي تشارك في تقديمه، سلوى محمد علي، سالي حماد، وإيمان يوسف، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه فوجئ بـ 16 طلبًا من فاتن حمامة ممنوع أن يقع فيها خلال موسيقى الفيلم، لافتا إلى أنه فكر فى الاعتذار عن اللحن.





وتابع الموسيقار هاني شنودة، أنه حدث شيء ما فقرر عمل لحن الفيلم، لافتا إلى أن فاتن حمامة أرسلت كاتيا ثابت مؤلفة الفيلم إلى منزله من أجل التأكد من الموسيقى الخاصة وأنه نفذ المطلوب منه.





كاتيا ثابت أعجبت باللحن وابلغت فاتن حمامة بذلك.



وأشار هانى شنودة، إلى أن

كشف الموسيقار هاني شنودة، عن طلبات الفنانة الراحلة فاتن حمامة منه في لحن فيلم «لا عزاء للسيدات».