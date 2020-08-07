هل مالوش علاج.. رانيا محمود ياسين تكشف تفاصيل مرض والدها.. فيديو

أجرى موقع صدى البلد حوارا مطولا مع الفنانة رانيا محمود ياسين عبر خاصية زووم تم نشره على الصفحة الرسمية للموقع على الفيسبوك وعلى قناة الموقع عبر اليوتيوب.وكشفت رانيا محمود ياسين في الحوار تفاصيل حالة والدها الصحية، وخاصة بعد التصريحات التي أدلت بها والدتها الفنانة شهيرة، وقالت خلالها إنه مريض بمرض مالوش علاج.وتحدثت رانيا محمود ياسين أيضا عن تعاونها مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "فالنتينو" الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.