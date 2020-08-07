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أخبار البلد

ضبط مستحضرات تجميل مهربة مع راكبة سودانية في مطار القاهرة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:10 م
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
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نورهان خفاجي
ضبطت جمارك الإدارة الأولى بمبنى جمارك الركاب رقم 1 بمطار القاهرة برئاسة محمد لطفى عامر، محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة رقم 112 القادمة من السودان اشتبه  أحمد السيد مأمور اللجنة فى الراكبة ن.ا.م من أصل سودانى حاولت الخروج مسرعة فى الزحام، وتم تمرير حقائب الراكبة على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة السيد موسى مأمور الفحص الذى أكد الاشتباه ، وبالعرض على  محمد لطفى عامر تم تكليف نميرى عبدالرحمن مأمور الجمرك المعين بالصالة الخضراء تحت إشراف رفعت صدقي مدير الحركة لـ تفتيش أمتعة الراكبة فتبين وجودة 560 علبة من مستحضرات التجميل وزيوت الشعر مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها، وتم تشكيل لجنة لجرد وعد المضبوطات مكونه من عبدالقوى عزوز وابراهيم مصطفى وابراهيم نميرى عبدالرحمن  ومشاركة ومحمد حسن وايمن على تحت إشراف محمد عبدالوهاب.

قرر  سامى صبحى  مدير عام الإدارة العامة للجمارك مطار القاهرة رقم 1 إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم  15 لسنة 2020 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار وزير المالية لشئون جمارك مطار القاهرة.
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