بمشاركة الحكومة.. محلية البرلمان تدرس الأثر التشريعي لقانون المخالفات الخميس

قال الدكتور محمد عطية الفيومي ، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستدرس الأثر التشريعي لقانون المخالفات الخميس المقبل داخل أروقة البرلمان في وجود ممثلين عن الحكومة.





وأضاف الفيومي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أنه لا يوجد نية لتعديل قانون التصالح في المخالفات البنائية.





وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن من افتعلوا أزمات حيال هذا القانون على مواقع التواصل الاجتماعى، هم من لا يريدون منح الدولة المصرية حقوقها.



