نادر نور الدين: كل محطات الطاقة الشمسية في مصر تنشأ بالصعيد

أكد الدكتور نادر نور الدين، استاذ المياه والأراضي بجامعة القاهرة، قابلية تطبيق فكرة ألواح الطاقة الشمسية على بحيرة السد العالي؛ للاستفادة من الكهرباء، وتقليل تبخر وتسرب مياه النيل، قائلا: "كل محطات الطاقة الشمسية عندنا ننشئها في محافظات صعيد مصر واهمها اسوان؛ لان كمية السحب ضعيفة جدا، والشمس ساطعة معظم السنة".









وأوضح الدكتور نادر نور الدين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري افندي" مع الاعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس، أن تكلفة المرايات المولدة للطاقة الشمسية ، مثلها مثل محطات التوليد الحرارية ، أو كل وسائل الوقود في توليد الكهرباء، مضيفا: "عندنا محطات قليلة من توليد الكهرباء من الرياح، كما أن محطات الطاقة الشمسية في مصر قليلة".









وتابع: "عندنا محطتين أو ثلاثة ومحتاجين نتوسع فيهم عشان نقدر نصدر كهرباء لأوروبا وهما مستعدين يشتروا مننا لو هنصدر لهم طاقة نظيفة بعيدة عن تلوث الجو"، مؤكدا أن الطاقة الشمسية او الرياح او المياه قابلة للتصدير بسعر عالي".