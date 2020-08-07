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مفتى الديار: من انتوى الحج هذا العام ومنعته جائحة فيروس كورونا له ثواب أداء الفريضة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:27 م
الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام مفتى الديار
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أسامة علي
كشف الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، موقف من أراد الحج هذا العام ولكن انتشار فيروس كورونا منعه من ذلك. 

وأضاف علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن من أنتوي الحج هذا العام ومنعته جائحة فيروس كورونا له ثواب أداء الفريضة بصدق نيته.

وأكد مفتى الديار المصرية، أن ما سبق الإشارة إليه لا يعنى سقوط فريضة الحج عن من أراد أداءها هذا العام.

وأوضح الدكتور شوقى علام، أن من أدى فريضة الحج، وأراد تكرارها وهو ميسور الحال، ووجد حوله من الأقارب أو الجيران له "حاجه" فمن المستحب أن ينفق المال على حوائج الناس.
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