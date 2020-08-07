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توك شو

كمال أبو رية: أنا كنت برسم لبنتي مشاريعها في الجامعة.. فيديو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:54 م
كمال ابو رية
كمال ابو رية
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عادل نصار
كشف الممثل كمال أبو رية، عن علاقته بفن الرسم، مؤكدا أنه يعشق الرسم كثيرا، وكان يرسم أي شئ وكل ما يأتي في طريقه، معبرا عن عشقه لهذا النوع فيه من الفن.

وأضاف أبو رية، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر شاشة "dmc"، مساء اليوم الجمعة، كنت برسم الشخصيات اللي كنت أقوم بتشخيصها في الأعمال الفنية وفي مقدمتها قاسم أمين.

وتابع الممثل كمال أبو رية، أنه :"حاولت أساعد ابنتي وكنت برسم لها مشاريعها في الجامعة، وكانت بتدرس وكان عندها مشكل في الرسم الهندسي وساعدتها".

وتحدث أبو رية، عن رغبة نجله في العمل في المجال الفني، قائلا :"قولت لأبني لو انت مقتنع وموهوب كمل ولو شايف نفسك لطيف ومقبول عند الناس كمل، ولو مش موجودة روح لعمل آخر".
  


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