كنت باخد عيدية 5 قروش.. كمال أبو رية يحكي عن ذكرياته في عيد الأضحى.. فيديو

كشف الممثل كمال أبو رية، عن ذكرياته مع عيد الأضحى، قائلا: "أنا كنت من بلد ريفية في محافظة دمياط، وعشت فيها طفولتي".





وأضاف أبو رية ، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر شاشة "dmc"، مساء اليوم الجمعة، في صغري كانت لي ذكريات رائعة في عيد الأضحي، مستدركا: "كنت بقضي أيام العيد في مكان مخصص للعيد في القرية التي كنت أعيش فيها وكانت تدعى الوسعاية".



