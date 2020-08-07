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توك شو

كنت باخد عيدية 5 قروش.. كمال أبو رية يحكي عن ذكرياته في عيد الأضحى.. فيديو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:40 م
كمال ابو رية
كمال ابو رية
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عادل نصار
كشف الممثل كمال أبو رية، عن ذكرياته مع عيد الأضحى، قائلا: "أنا كنت من بلد ريفية في محافظة دمياط، وعشت فيها طفولتي".

وأضاف أبو رية، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر شاشة "dmc"، مساء اليوم الجمعة، في صغري كانت لي ذكريات رائعة في عيد الأضحي، مستدركا: "كنت بقضي أيام العيد في مكان مخصص للعيد في القرية التي كنت أعيش فيها وكانت تدعى الوسعاية".

وأوضح كمال أبو رية: "كنت بشتري في العيد ملابس جديدة، وأذهب لمكان مخصص للخروج في العيد لقضاء الوقت هناك، وكنت باخد عدية من أبي 5 قروش".
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