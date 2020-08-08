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حتى الأربعاء المقبل.. سفيرنا في لبنان: مصر ترسل طائرات مساعدات لـ بيروت كل 48 ساعة.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:21 ص
السفير ياسر علوي
السفير ياسر علوي
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور ياسر علوي سفير مصر بلبنان، إنه تم الانتهاء من اجراءات نقل جثامين ٣ مصريين استشهدوا في حادث انفجار "مرفأ بيروت" إلي أرض الوطن.


وأضاف الدكتور ياسر علوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة "الاولي" المصرية، أن مصر ترسل طائرات مساعدات للبنان كل ٤٨ ساعة حتى الاربعاء المقبل.


وتابع سفير مصر بلبنان أن السفارة المصرية علي اتصال مع المواطنين المصرين بداخل دولة لبنان من خلال عدة نقاط.


وأوضح الدكتور ياسر علوي أن هناك نقاط اتصال معروفة للمصريين تتواصل من خلالها السفارة مع المقيمين بلبنان وتم توزيع مساعدات غذائية خلال أزمة فيروس كورونا في الوقت الماضي.


وأشار إلي أنه تم عمل خط ساخن للسفارة من أجل تلقي أي بلاغ عاجل من المواطنين المصريين بلبنان والعمل على حلها في أسرع وقت.

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