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توك شو

نانسي صلاح تكشف حقيقة إصابتها في انفجار"مرفأ بيروت"| فيديو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:52 م
نانسي صلاح
نانسي صلاح
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محمد حليم قنديل

كشفت الفنانة نانسي صلاح حقيقة إصابتها بسبب انفجار "مرفأ بيروت" الذي وقع الثلاثاء الماضي في لبنان.


وأضافت "صلاح" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة "الاولي" المصرية، أنها لم تصب في حادث انفجار "مرفأ بيروت".


وتابعت أنها أصيبت ثاني يوم من الانفجار عند تواجدها داخل الفندق في بيروت تحديدا عندما دخلت إلي الحمام وتم انفجار كابينة الاستحمام بداخله.


وأوضحت نانسي صلاح أن هذا الانفجار الذي حدث في كابينة الاستحمام كان نتيجة لانفجار " مرفأ بيروت" الضخم.


وأشارت إلي أنها أصيبت بجروح بسيطة متفرقة بجسدها وأصيبت بجرح كبير بيدها اليسري وتم قفل هذا الجرح بــ ٨ غرز طبية نتيجة أن يدها اليسرى كانت تمسك باب الكبينة.

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