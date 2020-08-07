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رياضة

نهاية ليست جيدة.. زيدان معلقا على وداع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:53 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
علق الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، على خروج فريقه من دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وودع ريال مدريد بطولة دوري أبطال أوروبا بخسارته من مانشستر سيتي الإنجليزي إيابًا بهدفين مقابل هدف.

وقال زيدان في تصريحات بعد المباراة "موسمنا كان جيدًا بنهاية ليست جيدة، لكن الموسم كان جيدًا، بغض النظر عن كافة الأمور التي حدثت، يجب أن نكون سعداء بما حققناه."

وأضاف: "الشعور بعد خسارة المباراة لا يكون أبدًا جيدًا، لكن يجب علينا أن نكون فخورين، بدون النظر إلى أعذار، لقد خسرنا مباراتين، لقد بذلنا كل ما لدينا، لكن أحيانًا فذلك لا يكون كافيًا، مانشستر سيتي استحق الفوز والتأهل."

ويلتقي مانشستر سيتي في دور ربع النهائي نظيره نادي ليون الفرنسي.
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