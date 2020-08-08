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رياضة

إكرامي: عدت من الساحل للإطمئنان على الخطيب بعد سرقة فيلته.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:27 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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حسن العمدة

قال إكرامي الشحات، وحش إفريقيا وحارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر سابقا، إنه لم يتواصل مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، بعد أنباء سرقة فيلته. 

وأضاف إكرامي الشحات في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار، قائلا: "عدت من الساحل للإطمئنان على الخطيب بعد سرقة فيلته".

وتابع: "الخطيب أصبح بحال أفضل وأنا حاولت التواصل معه على الهاتف لكنه لم يجيب لذلك عدت فورا من الساحل الشمالي للاطمئنان عليه".

أعلنت زوجة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن سرقة منزلهما، خلال الساعات الماضية.

وكتبت زوجة الخطيب عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك":"   When any things  goes  worng man other  things  are true blessings"

وأضافت:" الترجمة يعني لما نرجع نلاقي البيت اتسرق نحمد الله إن مكانش في حد في البيت وقتها.. نحمد الله على كل شيئ".

وتابعت:" اللهم أجيرنا في مصيبتنا وأخلفنا خير منها".

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