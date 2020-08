إكرامي: عدت من الساحل للإطمئنان على الخطيب بعد سرقة فيلته.. فيديو

أعلنت زوجة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن سرقة منزلهما، خلال الساعات الماضية.





وكتبت زوجة الخطيب عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك":" When any things goes worng man other things are true blessings"





وأضافت:" الترجمة يعني لما نرجع نلاقي البيت اتسرق نحمد الله إن مكانش في حد في البيت وقتها.. نحمد الله على كل شيئ".





وتابعت:" اللهم أجيرنا في مصيبتنا وأخلفنا خير منها".