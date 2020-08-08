إكرامي: عدت من الساحل للإطمئنان على الخطيب بعد سرقة فيلته.. فيديو





قال إكرامي الشحات، وحش إفريقيا وحارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر سابقا، إنه لم يتواصل مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، بعد أنباء سرقة فيلته.





وأضاف إكرامي الشحات في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار، قائلا: "عدت من الساحل للإطمئنان على الخطيب بعد سرقة فيلته".





وتابع: "الخطيب أصبح بحال أفضل وأنا حاولت التواصل معه على الهاتف لكنه لم يجيب لذلك عدت فورا من الساحل الشمالي للاطمئنان عليه".



