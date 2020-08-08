رمضان صبحي لن يستمر في الأهلي.. حماه يفجر مفاجأة





كشف إكرامي الشحات، وحش إفريقيا وحارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر سابقا، عن رغبة رمضان صبحي، مهاجم هدرسفيلد المعار لصفوف الأهلي، في الفترة المقبلة.





وقال إكرامي الشحات في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان"، "رغبة رمضان صبحي هي الاحتراف الأوروبي بعد انتهاء إعارته في الأهلي".





وتابع: "نصيحتي للاعب هو الاحتراف من أجل التألق وتحقيق مزيد من النجاح وهي رغبته التي أعلنها سابقا".



