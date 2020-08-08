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رياضة

رمضان صبحي لن يستمر في الأهلي.. حماه يفجر مفاجأة

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:03 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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حسن العمدة

كشف إكرامي الشحات، وحش إفريقيا وحارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر سابقا، عن رغبة رمضان صبحي، مهاجم هدرسفيلد المعار لصفوف الأهلي، في الفترة المقبلة.

وقال إكرامي الشحات في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان"، "رغبة رمضان صبحي هي الاحتراف الأوروبي بعد انتهاء إعارته في الأهلي".

وتابع: "نصيحتي للاعب هو الاحتراف من أجل التألق وتحقيق مزيد من النجاح وهي رغبته التي أعلنها سابقا".

وتدرس إدارة هدرسفيلد الإنجليزي العروض التي تلقاها رمضان صبحي وأبرزها الدوري الفرنسي والألماني والتركي.

وعرضت أيضا إدارة النادي الأهلي في الأيام الماضية على هدرسفيلد الإنجليزي 2 مليون ونصف المليون جنيه استرليني، فيما رفضه النادي الإنجليزي.

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