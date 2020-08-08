التعليم العالي يوضح خطوات وضوابط اختبارات القدرات الخاصة للكليات.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعلم العالي والبحث العلمي , إن الوزارة اطلقت اليوم انفوجراف علي الصفحة الرسمية للوزارة وعلي مواقع التواصل الاجتماعي ايضا بشأن الخطوات المفترض عملها عند دخول الطالب لامتحان القدرات الخاصة ببعض الكليات.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الاولي المصرية, أن هناك بعض الكليات تحتاج الي اختبار قدرات مثل كلية الفنون الجميلة وكلية التربية الرياضية وكلية الفنون التطبيقية.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي أنه يتم تسجيل بيانات الطالب عبر الموقع الالكتروني الخاص بتلك الاختبارات.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفور أن هناك طريقة أخري لتقديم لاختبارات القدرات لبعض الكليات وهو الذهاب الي الاماكن المخصصة بذلك بداخل جامعة عين شمس والقيام بالتسجيل خلال اجهزة الحاسوب المتواجدة هناك.

وأشار إلي أن بعد انتهاء الطالب من تسجيل بياناته علي الموقع الخاص بالتسجيل لدخول امتحانات القدرات بيتم تحديد موعد اختبار القدرات في نفس الوقت.