بتورتة ميلادها.. شيماء سيف توجه رسالة لجمهورها عبر انستجرام

نشرت الفنانة شيماء سيف صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





Thanks everyone for your lovely wishes. و ظهرت شيماء سيف بصورة لعيد ميلادها ،و كتبت معلقة :





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و احتفل ، الفنانة شيماء سيف، بعيد ميلادها الـ32، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1988، وإسمها الحقيقي شيماء فتحي محمد، وبدأت مشوارها الفني عام 2013، ونرصد فيما يلي أبرز ما أثير حولها:





كشفت والدة شيماء سيف، في مداخلة هاتفية سابقة، عبر برنامج «يحدث فى مصر» على قناة mbc مصر، عن صفات «شيماء» الشخصية، فقالت إنها جادة فى حياتها ولكن عندما تضحك لا أحد يستطيع التغلب عليها.





وأضافت الأم، أن شيماء سيف، تتعامل بحزم مع بناتها بالإضافة إلي التعامل فى بعض الأوقات بالرقة ولكن الشدة أكثر، مشيرة إلى أنها لديها ثلاث بنات وأن شيماء دلوعة لأنها آخر العنقود، مضيفة: شقيقاتها عاقلات عنها.





أعربت الفنانة شيماء سيف، خلال حوار لها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" عبر قناة cbc الفضائية، عن غيرتها على زوجها المنتج محمد كارتر واطلاعها على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد علمها بالأرقام السرية لهذه الحسابات.





تسبب برنامج «تؤام روجى» للإعلامي اللبناني نيشان، في انتشار شائعة إصابة الفنانة شيماء سيف بالسرطان بعد أن تم مونتاج البرومو بطريقة توحى بذلك، لكن تبين عدم صحة تلك المعلومات فيما بعد.





ونفت الفنانة شيماء سيف، إصابتها بسرطان الثدي كما أذيع فى برومو برنامج "توأم روحى"، بعد ردها على تلك الشائعة عبر الاستوري الخاص بها علي انستجرام، إذ كتبت: «بخصوص برومو حلقتى فى برنامج توأم روحى.. خبر إصابتى بالمرض غير صحيحة.. أنا الحمد لله كويسة.. مونتاج برومو الحلقة أخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تانى وأتمنى يكون بدون قصد».