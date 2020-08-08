عبد المنعم سعيد: يجب علي لبنان تنفيذ خطة إنقاذ الاقتصاد من خلال صندوق النقد.. فيديو

قال الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية السابق, إنه يجب علي لبنان تنفيذ خطة إنقاذ الاقتصاد من خلال صندوق النقد الدولي.

وأضاف الدكتور عبد المنعم سعيد خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الاولي المصرية, أن ليس فقط ال 30 الف لبناني هم فقط من نادوا بعودة فرنسا مرة اخري بل ان هناك دول افريقيا نادت بذلك خلال الحروب الاهلية التي كانت بها.

وتابع رئيس مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية السابق أن المواطنين اللبنانين يستطعون ان يقيموا الدولة اللبنانية مرة أخري كما كانت في السابق بل وللافضل.

وأوضح الدكتور عبد المنعم سعيد أن الاصلاح الاقتصادي في لبنان لن يأتي بالسهولة ولكن سوف يأتي بالعمل الشاق والجاد من المواطنين بالدولة.

وأشار إلي أن الشعب اللبناني يحتاجون ان يواجهوا هذا المآذق التاريخي بشجاعة حتي يعودا كما كانوا في السابق.