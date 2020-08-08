لتضرره منه.. مواطن يستغيث بسبب رجل تائه عن أهله في بني سويف

أرسل المواطن باسم علي، شكوى من خلال رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع صدى البلد لتضرره من تواجد رجل تائه عن أهله في الشارع.





وقال في شكواه: "هذا الرجل متواجد في الشارع منذ فتره بلا مأوى ولا يتذكر أهله وهو متواجد دائما في محطة بني سويف ".





وناشد المسؤولون بتوفير مأوى له أو محاولة الوصول لأهله.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.