المهرجان الثاني للسينما المصرية المعاصرة في البرازيل أون لاين بالكامل

بسبب ظروف جائحة كورونا فقد قررت إدارة مهرجان السينما المصرية بالبرازيل عرض 100٪ من الافلام المعروضة في المهرجان على الإنترنت من خلال المركز الثقافي لبنك البرازيل.
ويعرض المهرجان أهم أفلام في العشر سنين الماضية للسينما المصرية، ويتضمن الحدث محاضرات ومناقشات وورش عمل مجانية، وتستمر العروض في الفترة من 29 يوليو إلى 23 أغسطس لعام 2020.
ويقدم المهرجان 24 فيلمًا تم اختيارهم من قبل مدير المهرجان المصري عمرو سعد السعودي، أعمال تم تنفيذها بين عامي 2011 و 2019 تكشف عن الجيل الجديد من صانعي الأفلام المصريين– من الكوميديا إلى التراجيديا الي الرعب.
وبالإضافة إلى العروض اليومية للأفلام، سيتم عقد ورشات عمل ومحاضرات ومناقشات مع المخرجين، وكانت الجلسة الافتتاحية الخاصة بعد عرض الفيلم الوثائقي وهو فيلم الافتتاح "رمسيس راح فين؟" الحائز على الجائزة الكبرى في مهرجان الاسماعيلية الدولي 2019 . وتم حوار عبر الانترنت بين مدير المهرجان مع المخرج عمرو بيومي، بالإضافة إلى حفل موسيقي لفرقة مزاهر، تم بثه مباشرة من القاهرة.
ومن بين أبرز أفلام المعروضة ، فيلم الفيل الأزرق 2 (2019)، للمخرج مروان حامد، الذي أكبر نجاح في شباك التذاكر في تاريخ السينما المصرية، والفيلم الوثائقي جان دارك مصرية (2016)، للمخرجة إيمان كامل، الذي يناقش تجارب المرأة المصرية ؛ والفيلم الكوميدي " زي عود الكبريت" (2014)، للراحل حسين الإمام، الذي يكرم النجوم العظماء في العصر الذهبي للسينما المصرية.
كما تشمل العروض الفيلم الوثائقي عندي صورة (2017)، لمحمد زيدان الذي يحكي قصة السينما المصرية من خلال مسار مطاوع عويس، وهو كومبارس عمل في حوالي ألف فيلم، من الأربعينيات حتى اليوم.
يؤكد عمرو سعودي مدير المهرجان أن عرس السينما المصرية في البرازيل يتوج من خلال عروض تلك عروض الافلام المصرية المعاصرة للعام الثاني على في البرازيل من 29 يوليو إلى 23 أغسطس 2020 ، والتي ينتظرها الجمهور العربي هنا عام تلو آخر.
كما تشمل العروض الفيلم الوثائقي عندي صورة (2017)، لمحمد زيدان الذي يحكي قصة السينما المصرية من خلال مسار مطاوع عويس، وهو كومبارس عمل في حوالي ألف فيلم، من الأربعينيات حتى اليوم.
يؤكد عمرو سعودي مدير المهرجان أن عرس السينما المصرية في البرازيل يتوج من خلال عروض تلك عروض الافلام المصرية المعاصرة للعام الثاني على في البرازيل من 29 يوليو إلى 23 أغسطس 2020 ، والتي ينتظرها الجمهور العربي هنا عام تلو آخر.