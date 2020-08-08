المهرجان الثاني للسينما المصرية المعاصرة في البرازيل أون لاين بالكامل



ويعرض المهرجان أهم أفلام في العشر سنين الماضية للسينما المصرية، ويتضمن الحدث محاضرات ومناقشات وورش عمل مجانية، وتستمر العروض في الفترة من 29 يوليو إلى 23 أغسطس لعام 2020.





ويقدم المهرجان 24 فيلمًا تم اختيارهم من قبل مدير المهرجان المصري عمرو سعد السعودي، أعمال تم تنفيذها بين عامي 2011 و 2019 تكشف عن الجيل الجديد من صانعي الأفلام المصريين– من الكوميديا إلى التراجيديا الي الرعب.





وبالإضافة إلى العروض اليومية للأفلام، سيتم عقد ورشات عمل ومحاضرات ومناقشات مع المخرجين، وكانت الجلسة الافتتاحية الخاصة بعد عرض الفيلم الوثائقي وهو فيلم الافتتاح "رمسيس راح فين؟" الحائز على الجائزة الكبرى في مهرجان الاسماعيلية الدولي 2019 . وتم حوار عبر الانترنت بين مدير المهرجان مع المخرج عمرو بيومي، بالإضافة إلى حفل موسيقي لفرقة مزاهر، تم بثه مباشرة من القاهرة.



