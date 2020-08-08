AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الرأي الشرعي في الإيجار القديم

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:36 ص
الرأي الشرعي في الإيجار
الرأي الشرعي في الإيجار القديم
Advertisements
محمود ضاحي
قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإيجار القديم له شروط وبنود متفق عليها خاصة فيمن أتوا بعد المستأجر في الامتداد في هذا العقد وله قوانين تنظمه وهي في تطور مستمر من قبل الدولة رفعا للظلم عن المالكين.

وفي نفس السياق أوضح  الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قانون الإيجار القديم جائز شرعًا طالما ارتضى عليه الطرفان من قبل.

وأوضح «ممدوح» خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن قانون الإيجار القديم لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أنه تم عند إصدار هذا القانون كان الهدف منه مصلحة معينة.

ودعا مدير إدارة الأبحاث الشرعية، إلى إعادة النظر قانونًا وليس شرعًا في قانون الإيجار القديم، لأنه يتفق مع الدين، ولكنه في الوقت الحالي قد يضر مالك العقار الأصلى الذي أجره، فعلى الدولة إعادة النظر إليه مرة أخرى.

جدير بالذكر أن عددًا من العلماء يقولون إن عقد الإيجار فى الشريعة الإسلام لا بد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا، وعقد الإيجار المؤبد والذي يمتد تلقائيًا رغمًا عن إرادة المؤجر أي المالك، يعد عقدًا باطلًا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين، وكل عقد يدخله الغش والإكراه يكون عقدًا غير صحيح شرعًا ولا يجوز لولى الأمر أن يتدخل فى عقد الإيجار مقررًا امتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولجميع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتى وقتنا هذا على أن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيها من رضا الطرفين كسائر العقود، وأن أي عقد خلا من رضا الطرفين يعتبر عقدا باطلا، وهذا ينطبق على عقد الإيجار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للدواء والكساء والغذاء.. مستشار المفتي يوضح الأولى في إخراج الزكاة

العدل في الهبة بين الأبناء.. الإفتاء: مستحب إلا في هذه الحالات

ماذا يحدث لو خالفنا وصية الميت في الثلث الخارج من الميراث؟.. الإفتاء ترد بكلمتين

دعم من علماء الدين لمشروع قانون دار الإفتاء تحت قبة البرلمان

النواب يوافق على قانون تنظيم دار الإفتاء في مجموعه ويحيله لمجلس الدولة

هيئة كبار العلماء تقطع الطريق على المتربصين بالوطن.. وتوضح سماحة موقفها من قانون دار الإفتاء الجديد.. وتؤكد: الخلاف في الرأي ليس صراعا بين المؤسسات.. والرئيس يقدر الأزهر

ترشيحاتنا

ميشال عون يرفض إجراء تحقيق دولي في انفجار مرفأ لبنان

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ فاروق فلوكس

فيديو جراف.. تفاصيل جديدة حول حادث حمو بيكا بمارينا

أهالي ضحايا المصريين في تفجير بيروت يصلون مطار القاهرة لاستقبال الجثامين.. فيديو وصور

اعتقدوه قتيلًا.. الصدفة تنقذ رجلًا سقطت فوقه سيارة في انفجار بيروت

طائرة المصريين الثلاثة ضحايا انفجار بيروت تصل مطار القاهرة

AdvertisementS

صور على الواتس والليلة بـ 300 جنيه.. التفاصيل الكاملة لـ ضبط 40 فتاة روجن للدعارة في الجيزة

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الكاف بشأن حضور الجماهير في مباريات الأهلي والزمالك.. وشوبير يعلن تمديد إعارة رمضان صبحي

لمن لم ير النبي في المنام حتى الآن.. علي جمعة يوضح أوصافه

سرك في بير.. تعرف على كيفية إخفاء رسائلك على واتساب

نرمين الفقي عروس البحر تحتضن الأمواج بالمايوه.. فيديو

20 أغسطس.. آخر فرصة لحجز شقة ضمن الإسكان المتوسط بالتقسيط على 20 سنة.. تفاصيل

في أقل من دقيقة.. حيلة مذهلة لتنظيف علب الطعام البلاستيكية من البقايا الزيتية| فيديو

5 إجراءات للمخالفين بعد الموافقة على طلب التصالح.. تعرف عليها

شاهد.. لحظة إصابة نادين نسيب نجيم أثناء تصويرها لانفجار مرفأ بيروت| فيديو

السلطات اللبنانية: 60 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد انفجار مرفأ بيروت

نرمين الفقى تشعل السوشيال ميديا بصور على شاطئ البحر.. شاهد

شاهد انفجار بيروت يضرب امرأة لحظة الولادة وزوجها يختبئ.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير تقليدية وبسيطة.. 15 صورة تكشف إطلالات يسرا اللوزي فى عيد ميلادها

بتصميم خيالي.. كيا تطرح سونيت 2021 kia sonet.. فيديو وصور

بإطلالة عصرية.. زوجة علي ربيع تتألق فى أحدث ظهور لها