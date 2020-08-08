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رياضة

أجندة أكتوبر تثير أزمة.. جهاز المنتخب ينتظر إعلان الكاف عن ملامح تصفيات إفريقيا

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:07 ص
حسام البدري
حسام البدري
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يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تسبب عدم وضوح ملامح أجندة شهر أكتوبر للمنتخبات الوطنية فى أزمة داخل جهاز منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري.

وقال المصدر ذاته إن أجندة أكتوبر لم تتضح حتى الآن من حيث المباريات الودية وإقامة معسكر تدريبي وخوض لقاءات رسمية للفراعنة الكبار من عدمه.

وأوضح أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف أعلن عن مواعيد مباريات دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية للاندية والجميع ينتظر موقف اجندة المنتخب الأول.

وأشار إلى أن اجندة اكتوبر لن تتعارض مع مباريات دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية فى حال الإعلان عن موقفها النهائى من جانب الكاف.

وأضاف ان البدرى وجهازه المعاون يرغبون فى التعرف على ملامح اجندة اكتوبر من أجل إعداد الفراعنة الكبار للتصفيات المؤهلة لامم افريقيا بشكل قوى وخوض مباريات ودية للاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.
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