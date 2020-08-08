بريطانيا تطالب فرنسا باتخاذ إجراءات صارمة ضد عبور المهاجرين

دعت بريطانيا، فرنسا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين الذين يحاولون عبور القناة بين البلدين بالقوارب، بما في ذلك إعادتهم إلى الموانئ الفرنسية.





ويلتقي وزير الهجرة البريطاني كريس فيلب مع نظيره الفرنسي الأسبوع المقبل في مسعى لإغلاق طريق كاليه إلى بريطانيا، مؤكدا أنه سيقود المهاجرين الذين يُقبض عليهم وهم يحاولون عبور القناة لأخذ بصمات أصابعهم لمواجهة "عواقب حقيقية".





وتشمل الإجراءات التي هددت بريطانيا باستخدامها، الترحيل أو الاحتجاز لخرق القانون.





وتأتي تعليقات فيلب بعد وصول عشرات المهاجرين الآخرين إلى شواطئ المملكة المتحدة يوم الجمعة - حيث كشف احد المجالس في بريطانيا أنه قد أخذ 400 من الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم إلى رعايته هذا العام بالفعل.





وذكرت وزارة الداخلية أيضًا إنه من الممكن إحضار البحرية الملكية للقيام بدوريات للحيلولة دون مرور المهاجرين في القناة.





وقال فيلب في صحيفة ديلي تلغراف إنه سيعمل مع السلطات الفرنسية "لمنع هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى الماء في المقام الأول"، وهي خطوة قال إنها ستكون في مصلحة فرنسا وبريطانيا على حد سواء.





وأضاف "إن إغلاق هذا الطريق بالكامل يعني أن المهاجرين غير الشرعيين لم يعد لديهم أي سبب للتدفق إلى شمال فرنسا - ما يعني عدم وجود المزيد من المخيمات بالقرب من كاليه وعدم وجود عصابات إجرامية تعمل دون عقاب على الأراضي الفرنسية".