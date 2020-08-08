إقبال ضعيف بأول أيام اختبارات القدرات في تربية نوعية عين شمس

، إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين فى إجراء اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية (شعبة التربية الفنية – وشعبة التربية الموسيقية).

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وأضاف الدكتور أسامة السيد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه امتحانات القدرات بدأت اليوم الساعة 10:30 صباحا، وستنتهي عن الواحدة ظهرا، ويجب على الطلاب الحضور أمام الكلية الساعة التاسعة صباحًا؛ لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.





وأوضح عميد كلية تربية نوعية أن الراغبين من طلاب الثانوية العامة فى إجراء اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية (شعبة التربية الفنية – وشعبة التربية الموسيقية) عددهم 24 شعبة تربية فنية و15 طالبا من التربية الموسيقية وهذا يعتبر عددا قليلا ولكن في الأيام القادمة سوف تشهد الكلية أعداد كبيرة.



