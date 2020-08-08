AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إقبال كثيف لطلاب الثانوية على اختبار القدرات الخاصة بإعلام القاهرة اليوم

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:44 م
كلية الاعلام
كلية الاعلام
Advertisements
شيماء عبد السلام - هدير عبده
توافد الطلاب بأعداد كبيرة على إختبار القدرات بكلية الإعلام بجامعة القاهرة وتم تقسيمهم إلى مجموعات بأيام مختلفة حتى لا يحدث الزحام وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الجامعة لمواجهة كورونا.

فيما انطلقت اليوم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالجامعات المصرية ، وذلك بعد أن فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق في الساعات الأولى من امس الخميس، للطلاب الراغبين في التسجيل باختبارات القدرات ليبدأ الطلاب التسجيل لخوض اختبارات القدرات المقرر انعقادها يوم 8 أغسطس وحتى يوم 20 من الشهر نفسه.

وأكد الدكتور سيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن الكليات تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لاختبارات القدرات وفقا لتوصيات المجلس الأعلى للجامعات والتي من خلالها تلتزم كل كلية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من عدوى كورونا.

وأشار إلى أن وزير التعليم العالي وجه أعضاء المجلس الأعلى للجامعات بمتابعة  اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2020 وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء التسجيل لاختبارات القدرات 6 أغسطس عبر موقع التنسيق

قبل انطلاق ماراثون تنسيق 2020.. التعليم العالي: 75 رغبة متاحة لطلاب الثانوية العامة

التعليم العالي: تطبيق التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة

لطلاب الثانوية العامة 2020 .. فتح موقع التنسيق غدا عبر هذا الرابط

الثانوية العامة 2020 .. فتح موقع التنسيق للتسجيل لاختبارات القدرات عبر هذا الرابط

لطلاب الثانوية العامة 2020.. معك خطوة بخطوة للتسجيل في اختبارات القدرات.. عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

على عكس المتعارف عليه.. التين الشوكي يقي من الإمساك.. اكتشف 8 فوائد له

وظائف خالية للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس عبر هذا الرابط

انقلاب شاحنة مواد بترولية.. التفاصيل الكاملة لاحتراق 7 سيارات في حادث الدائري.. صور وفيديو

الحساب مزيف.. محمد الشرقاوي ينفي تطاوله على محمود الخطيب

قبل ماتشتري.. اعرف مميزات وعيوب سيارات شيفروليه 2020

جالك قلب إزاي.. خالد عرف مكان أسرته بعد 22 سنة وأبوه مش عايز يعترف بيه |فيديو

AdvertisementS

نار جهنم.. حادث مروع على الطريق الدائري واشتعال النيران في سيارة

شاهد.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الدائري واشتعال النيران في السيارات

استهداف قاعدة عسكرية صومالية.. انفجار قوي يهز مقديشيو.. تفاصيل

تفحم 7 سيارات.. المعاينة الأولية والتفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري.. صور

لمن لم ير النبي في المنام حتى الآن.. علي جمعة يوضح أوصافه

صور على الواتس والليلة بـ 300 جنيه.. التفاصيل الكاملة لـ ضبط 40 فتاة روجن للدعارة في الجيزة

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الكاف بشأن حضور الجماهير في مباريات الأهلي والزمالك.. وشوبير يعلن تمديد إعارة رمضان صبحي

سرك في بير.. تعرف على كيفية إخفاء رسائلك على واتساب

بعد شائعة ارتباطه.. 4 نساء في حياة أحمد عز

في أقل من دقيقة.. حيلة مذهلة لتنظيف علب الطعام البلاستيكية من البقايا الزيتية| فيديو

إثيوبيا تواصل الاستفزاز: لن نوقع اتفاقا يشترط تمرير حصص محددة لدولتي المصب

الإسكان تنفذ 30 ألف شقة 110 متر مربع بسعر التكلفة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود x أسود.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

تفحم 7 سيارات.. المعاينة الأولية والتفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري.. صور

بكاش مايوه.. شذي حسون تخطف الأنظار بإطلالة صيفية