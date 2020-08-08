إقبال كثيف لطلاب الثانوية على اختبار القدرات الخاصة بإعلام القاهرة اليوم

توافد الطلاب بأعداد كبيرة على إختبار القدرات بكلية الإعلام بجامعة القاهرة وتم تقسيمهم إلى مجموعات بأيام مختلفة حتى لا يحدث الزحام وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الجامعة لمواجهة كورونا.





فيما انطلقت اليوم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالجامعات المصرية ، وذلك بعد أن فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق في الساعات الأولى من امس الخميس، للطلاب الراغبين في التسجيل باختبارات القدرات ليبدأ الطلاب التسجيل لخوض اختبارات القدرات المقرر انعقادها يوم 8 أغسطس وحتى يوم 20 من الشهر نفسه.





وأكد الدكتور سيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن الكليات تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لاختبارات القدرات وفقا لتوصيات المجلس الأعلى للجامعات والتي من خلالها تلتزم كل كلية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من عدوى كورونا.





وأشار إلى أن وزير التعليم العالي وجه أعضاء المجلس الأعلى للجامعات بمتابعة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2020 وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بها.