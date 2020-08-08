عميد فنون جميلة حلوان: 300 طالب تقدموا لاختبارات القدرات فى اليوم الأول

انطلقت اليوم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بكليات الفنون والتربية الرياضية بجامعة حلوان، وذلك بعد أن فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق في الساعات الأولى من مساء الخميس.





وصرح الدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان لصدى البلد انه قد تقدم لاحتبارت القدرات اليوم ٣٠٠ طالبا وقد تم توزيعهم على لجان الامتحان وسط التزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا والالتزام بالتباعد بين الطلاب.





كما أنه أوضح أنه سيتم تقسيم الطلاب خلال اختبارات القدرات الى فترتين لتقليل كثافة الطلاب داخل اللجان وذالك وفقا لتعليمات وزارة التعليم العالى و المجلس الاعلى للجامعات و رئيس الجامعة .





وأكد الدكتور سيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن لكليات ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لاختبارات القدرات وفقا لتوصيات المجلس الأعلى للجامعات والتي من خلالها تلتزم كل كلية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من عدوى كورونا.





وأشار إلى أن وزير التعليم العالي وجه أعضاء المجلس الأعلى للجامعات بمتابعة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2020 وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بها.









أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وإتاحت الوزارة الفرصة أمام الطلاب؛ لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020.



