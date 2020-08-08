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محافظات

انطلاق حملة طرق الأبواب فى السويس لحث السيدات على المشاركة فى انتخابات الشيوخ

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:37 م
صدى البلد
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حسن غنيمة

بدأ فرع  المجلس القومى للمرأة بمحافظة السويس، أول أيام حملة طرق الأبواب لحث السيدات على المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ فى إطار حملة صوتك لمصر بكره، التى أطلقها المجلس على مستوى الجمهورية لمشاركة العنصر النسائى فى الانتخابات  المقرر اقامتها يومى 11 و 12 أغسطس.


ومن جانبها صرحت المهندسة فوزية عبد الله، مقرر المجلس القومى للمرأة فى السويس، أن حملة طرق الأبواب تبدأ اليوم وتستمر لمدة 3 أيام على مستوى أحياء المحافظة الخمسة وتستهدف 30 ألف سيدة سويسة لتوعية السيدات على اهمية المشاركة فى صنع القرار السياسى.


أضافت فوزية عبد الله، فى تصريحات صحفية اليوم أن فريق العمل الذى سيشارك فى حملة طرق الأبواب يتكون من 150 سيدة مقمسين على أحياء السويس الخمسة، نوهت على تشكيل غرفة عمليات لمتابعة مشاركة السيدات فى الانتخابات ونقلهم الى صناديق الاقتراع. 

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